كيف تتجنب الإصابة بضربات الشمس؟

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تتعرض مصر لموجة صيفية حارة، مما يؤثر على الحالة الصحية للفرادن خاصة من يتعرضون لأشعة الشمس في فترات النهار.

وعليع فمن الضروري التسلح ببعض النصائح والمستلزمات الهامة قبل الخروج لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

وتسرد "الشروق" بعض النصائح لتجنب الوقوع ضحية الإرهاق الشديد أو الإصابة بضربة الشمس خلال الموجة الحارة.

• الكمادات

ينصح موقع اليونيسيف بحمل فوط صغيرة وقارورة مياه من أجل مسح الرقبة والوجه وترطيبهما خلال النهار.

• تجنب ساعة الذروة

يعد وقت الظهيرة ذروة اشتداد حرارة الجو لذلك ينصح موقع هيئة الصحة البريطانية بتجنب الخروج من البنايات في ذلك الوقت وحال الاضطرار لذلك يكون المشي في أماكن الظل لتجنب التعرض المباشر للشمس.

• الملابس القطنية والقبعات

ينصح موقع الصليب الأحمر بضرورة ارتداء القبعات والملابس القطنية الخفيفة التي لا تزيد حرارة الجسم كالملابس المصنعة.

• المشروبات الباردة والأكل الخفيف

تنصح اليونيسيف بتجنب الوجبات الدسمة التي ترفع حرارة الجسم كما تأكد على أهمية شرب المشروبات الباردة خاصة المياه على أن لا تشمل المشروبات الغازية التي تحتوي الكافيين إذ يرفع حرارة الجسم.

• كريمات الوقاية من الشمس

ترتفع معدلات سطوع الشمس في الأجواء الحارة ما يزيد خطورتها على الجلد لذلك ينصح الصليب الأحمر بضرورة دهن المناطق المكشوفة من الجلد بالكريمات الواقية من الشمس باستمرار.