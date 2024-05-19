المفوض العام للأونروا: نصف سكان غزة على الطرقات ومجبرون على النزوح

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قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني: إن نصف سكان غزة على الطرقات ومجبرون على النزوح.

وأضاف لازايني في تصريحات صحفية:" ليست لدى الناس في غزة خيارات أخرى إلا العودة للمنازل المهدمة، والمساعدات تصل بشكل هزيل".

وأوضح أن نحو نصف مليون إنسان يعيشون في المباني المهدمة في قطاع غزة.

وتابع: "حان الوقت لبدء التحقيق ومساءلة من يرتكب الاعتداءات في غزة".

وأشار لازيني إلى أنه "لا يوجد مكان آمن يذهب إليه الناس في قطاع غزة سواء في شماله أو جنوبه"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وقال إن 198 موظفا في الوكالة قتلوا خلال الحرب و160 من مواقعنا دمرت جزئيا أو كليا.