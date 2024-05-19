 إجلاء أكثر من 400 من سكان منطقة إندونيسية بسبب ثوران بركان جبل إيبو - بوابة الشروق
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إجلاء أكثر من 400 من سكان منطقة إندونيسية بسبب ثوران بركان جبل إيبو

د ب أ
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 2:33 م | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 2:33 م

ذكرت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا أنه تم إجلاء أكثر من 400 من سكان منطقة "هالماهيرا الغربية" في "نورث مالوكو" مساء أمس السبت، بسبب ثوران بركان "جبل إيبو".

وقال عبد المهاري، رئيس مركز البيانات والمعلومات والاتصالات الخاص بالكوارث، التابع للوكالة اليوم الأحد إن هؤلاء، الذين تم إجلاؤهم، هم سكان سبع قرى بالمنطقة، بين آخرين، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

وأضاف "منذ الليلة الماضية، تم إجلاء السكان باستخدام آليات تكتيكية تابعة للجيش والشرطة وشاحنات مكشوفة".

ويعد بركان جبل إيبو واحدا من بين نحو 130 بركانا نشطا في إندونيسيا، ضمن أرخبيل شاسع المساحة ومعرض لحدوث اضطرابات زلزالية بسبب وجوده على "حلقة النار" في المحيط الهادئ حيث يحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم.


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