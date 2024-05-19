تراجع عدد أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا

انخفض عدد أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا في السنوات الأخيرة.

وذكر الاتحاد الألماني لبنوك الادخار وتحويل الأموال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه حتى نهاية عام 2023 كانت بنوك الادخار لا تزال تشغل 21 ألف جهاز صراف آلي على مستوى ألمانيا، وفي عام 2018 كان لا يزال هناك 25 ألفا و500 جهاز صراف آلي. وكان التطور مماثلا في عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك تعاونية: انخفاض من حوالي 18 ألفا و100 صراف في عام 2018 إلى ما يقرب من 14 ألفا و700 صراف في العام الماضي.

وبحسب جدول للبنوك التعاونية، بلغ إجمالي عدد جميع أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا حوالي 51 ألفا و800 جهازا عام 2023، وهذا أقل بكثير مما كان عليه في العام القياسي 2015 الذي سُجَّل فيه حوالي 61 ألفا و100 جهاز، ولكنه أيضا أكثر بكثير مما كان عليه الحال في تسعينيات القرن الماضي، عندما كان عدد أجهزة الصراف الآلي أقل بكثير من 50 ألف جهاز.

ووفقا للاتحاد الألماني لبنوك الادخار وتحويل الأموال، انخفض أيضا عدد عمليات السحب من بنوك الادخار منذ عام 2016، بينما ارتفع في المقابل متوسط ​​مبلغ السحب. وذكر الاتحاد: "لأسباب تتعلق بالسلامة لا يمكننا تقديم أي معلومات أكثر تفصيلا من شأنها أن توفر استنتاجات بشأن حجم تخزين الأموال".

ومن ناحية أخرى، أصبح سحب الأموال النقدية من محلات السوبر ماركت والمتاجر الأخرى أمرا شائعا بشكل متزايد في ألمانيا؛ ففي عام 2019 دفع تجار التجزئة 23ر2 مليار يورو للعملاء، وفي عام 2023 وصل المبلغ إلى 3ر12 مليار يورو. ويتم تقديم الخدمة من قبل متاجر المواد الغذائية بالتجزئة "ريفه" و"إيديكا" وصيدليات مثل "دي إم" و"روسمان"، وأيضا متاجر الأجهزة والمعدات وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن الأوراق النقدية من فئة 50 يورو هي الأكثر توافرا في أجهزة الصراف الآلي مقارنة بباقي الفئات النقدية من عملة اليورو. ووفقا لتقرير البنك المركزي الألماني، كان هناك حوالي 4ر14 مليار ورقة نقدية من فئة 50 يورو في عام 2022 - مقارنة بـ 1ر2 مليار ورقة فقط من فئة 5 يورو وما يزيد قليلا عن 3 مليارات ورقة نقدية من فئة 10 يورو.