إصابة مصفاة نفط روسية في هجوم أوكراني وقوات موسكو تضغط في خاركيف

شنت مسيرات أوكرانية هجوما استهدف مصفاة صغيرة مستقلة للنفط في جنوب روسيا مما تسبب في توقفها عن العمل اليوم الأحد ،بينما واصلت القوات الروسية القتال "المكثف" في شمال شرق أوكرانيا بعد تقدمها في المنطقة وكذلك في الجبهة الشرقية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية قولها إن القوات الروسية تضغط حاليا بشدة بالقرب من فوفشانسك وستاريتسيا وليبتسي في منطقة خاركيف، وكذلك بالقرب من سيفيرسك وبوكروفسك في منطقة دونيتسك.

وبدأت روسيا ما تم وصفه بأنه عملية هجومية محدودة في شمال خاركيف يوم 10 مايو. وتضغط القوات الروسية بشكل مستقل في بلدة تشاسيف يار المهمة استراتيجيا في شرق أوكرانيا.

كما شنت القوات الروسية ضربة في ضاحية شمالية بمنطقة خاركيف الأوكرانية صباح اليوم الأحد بصاروخ إسكندر الباليستي، مما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة 16 آخرين. وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن الهدف كان "مدنيا" في بلدة مالا دانيليفكا.

وكتب سينيهوبوف على تطبيق تيليجرام إن "الروس شنوا ضربة مزدوجة على هدف، ونفذوا مجددا أسلوب (الضربات المزدوجة) الذي يستهدف مدنيين مسالمين وأطباء وعمال الطوارئ".