جولة للأطفال بقصر محمد علي ضمن احتفالات قصور الثقافة باليوم العالمي للمتاحف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان جولة ثقافية إلى قصر الأمير محمد علي بالمنيل، لعدد من أطفال مكتبة الدقي الثقافية، ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للمتاحف.

نفذت الجولة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة؛ بهدف رفع الوعى الثقافى للأطفال، وتعزيز الهوية الثقافية. واستهلت بتعرف الأطفال على محتويات القصر، برفقه مسئول الإرشاد بالمتحف، الذى يعد أحد قصور العهد الملكي في مصر ذات الطابع المعماري الخاص، وبدأ بنائه عام 1901، بجزيرة منيل الروضة بالقاهرة، على مساحة 61711 متر مربع.

كما شملت الجولة المنفذة من خلال فرع ثقافة الجيزة، برئاسة كرم ربيع، التابع لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، تفقد القصر للتعرف على ما يضمه من طرز إسلامية متنوعة، منها: الفاطمي، المملوكي، العثماني، الأندلسي، والفارسي، والشامي، بجانب التعرف على ما تحتويه السرايات الرئيسية: سراي الإقامة، وسراي الاستقبال، وسراي العرش.

واستمع الأطفال إلى شروح عن بناء كل من المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، وبرج الساعة، بجانب الاستماع بمشاهدة الكنوز والمقتنيات التراثية النادرة، والتى توثق مراحل مختلفة من تاريخ مصر، وتعرض صورا ووثائق وطوابع نادرة، تؤرخ لأحداث ومناسبات وطنية مهمة.

أعقب ذلك تنفيذ ورشة تصميمات بالطين الأسواني، تدريب زينب صديق، مدير مكتبة الدقي، تضمنت عمل منحوتات مصغرة لما شاهده الاطفال من مقتنيات داخل القصر، بجانب ورشة عمل مجسمات بتقنية الأوريجامي.

واختتمت الجولة بفقرة التنورة المميزة وسط تفاعل كبير من الأطفال والحضور.