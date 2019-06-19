ارتفاع توقعات نمو الاقتصاد السويدي للعام الحالي وتراجعها للعام المقبل

قال "المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية"، إنه يتوقع نمو الاقتصاد السويدي خلال العام الحالي بمعدل 1.8% وفي العام المقبل بمعدل 1.4 %، وليس بمعدل 1.5 % للعام الحالي و1.6 % للعام المقبل، وفقا للتوقعات السابقة الصادرة في مارس الماضي.

ونقلت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المعهد القول "إن النظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد تحد من الإنفاق الاستثماري لقطاع الصناعات التحويلية، مع استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي رغم قوة سوق العمل".

وذكر المعهد أنه من المتوقع أن يؤثر تشاؤم المستهلكين سلبا على الاستهلاك خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنه يتوقع نمو الصادرات السويدية بأكثر من 3% سنويا في المستقبل القريب وهو نمو ضعيف بالمعايير التاريخية بحسب وكالة "بلومبرج".

في الوقت نفسه، يتوقع المعهد وصول معدل تضخم أسعار المستهلك خلال العام الحالي إلى 8ر1% ثم إلى 1.7 % في العام المقبل، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1.7 % للعام الحالي و1.6 % للعام المقبل.

كما يتوقع أن يكون سعر الفائدة الرئيسية في السويد سالب 0.25 % خلال العام الحالي ثم صفر في المئة في نهاية العام المقبل، قبل أن يرتفع إلى 0.25 % في 2021.