النائب غريب حسان: مدينة الطور تفتقد للخدمات مع اقتراب افتتاح جامعة الملك سلمان

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تفقد النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب، خدمات مدينة الطور ومخطط إقامة خدمات مع اقتراب افتتاح جامعة الملك سلمان.

وقال في تصريحات خلال الزيارة: "الطور عاصمة مافيهاش خدمات غير مطعمين والجامعة هتفتح هنعمل إيه؟"، واستطرد قائلًا: "لابد من إقامة مطاعم وكافيهات وتطوير الشواطئ والبنية التحتية بالمدينة بالكامل لأن الطور في ظل وجود الجامعة ستستقبل آلاف الطلاب و الأساتذة و الأسر".

وأضاف: "لابد من توسيع الشوارع وعمل اتجاهات لكل شارع من أجل القضاء على الزحام"، مقترحًا وضع مخطط لطور سيناء قبل بدء الدراسة بجامعة الملك سلمان وتوفير كافة الخدمات للطلاب وذويهم.

في نفس السياق أشاد المحافظ بفكرة النائب قائلًا "اتفق معاك"، وطالب المسؤولين بسرعة عقد اجتماع بحضور النائب وغريب حسان، وعرض مخطط مستقبلي للعاصمة يستوعب آلاف الطلاب والعاملين التابعين للجامعة.