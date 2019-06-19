«الأبنية التعليمية» تنهي إنشاء مدرسة إعدادي بديروط بالتعاون مع المجتمع المدني

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير التعليم ووضعه على رأس أولويات خطة تحسين الخدمات المفدمة للمواطنين التي تم وضعها لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، بإنشاء ورفع كفاءة المدارس والمنشآت التعليمية المختلفة، لتقليل الكثافة بالفصول ومواجهة زيادة أعداد الطلاب بالمدارس.

وأشار إلى العمل على تسليم المدارس بالشكل الذي يليق بتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب طبقاً للخطة الموضوعة والمواعيد الزمنية المحددة.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أنه تم الانتهاء من الاعمال الإنشائية لمدرسة الدكتورة أميمة الجبالي الإعدادية بقرية صنبو التابعة لمركز ديروط، وتسلمها تمهيدا لافتتاحها في أقرب وقت ممكن، وهو ما ينهي مشكلة الفترة المسائية بمدرسة جلال النجار الإعدادية بديروط، حيث تحتوي على 9 فصول دراسية، بالإضافة إلى مكتبة ومجالات ومعمل وغرف للمعلمين ودورات مياه وصالة متعددة الأغراض، لافتا إلى تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ مع مراعاة الطلاب ذوي القدرات الخاصة بعمل الممرات الخاصة بهم وكذلك دورات المياه المجهزه لهم.

وأشار مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إلى تقديم اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، لكافة سبل الدعم الممكنة لقطاع الأبنية التعليمية، والتنسيق مع الأجهزة المعنية للانتهاء من الخطة الموضوعة لإنشاء المدارس موضحاً إنه تم انشاء المدرسة، بالتعاون مع المجتمع المدني حيث تبرع بها أحد الأهالي وتنفيذها بإشراف منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، والمهندس محمد فرغلي، مدير عام مناطق الصعيد، بالتنسيق مع العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط.