على بعد 530 كيلومترا من العاصمة اليابانية طوكيو، تقع بلدة كاميكاتسو الصغيرة التي تطمح للوصول إلى إعادة تدوير كاملة للنفايات دون إرسال أي شيء إلى المحارق بحلول عام 2020.

وأوضح تقرير أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن المدينة البالغ عدد سكانها 1500 نسمة يذهبوا بأنفسهم إلى مكب النفايات لفرزها وتوزيعها على 45 فئة بهدف تحقيق إعادة تدوير كاملة.

وأشار التقرير إلى أن النفايات تشمل كل شيء من البلاستيكات ولزجاجات والقطع المعدنية وغيرها، لافتا إلى أن الموظفون في المكب يساعدون السكان في مهمتهم الشاقة، إلا أن العامل الأكبر في فرز النفايات يقع على عاتق المواطنين، الذين يغسلون الأكياس والعبوات بأنفسهم لتسهيل عملية إعادة التدوير.

وأضاف أن مواطني كاميكاتسو قرروا الإقدام على تلك الخطوة بعد أن تلقت المدينة إنذاراً عام 2000 بسبب محارقها التي تنتهك معايير مكافحة التلوث، ونجحت البلدة في إعادة تدوير 80% من أصل 286 طنا من النفايات تم انتاجها عام 2017، لافتا إلى أن اليابان تنتج كمية أقل من النفايات للفرد مقارنة مع غالبية الدول المتطورة.