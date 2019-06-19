ائتلاف للروهينجا يطالب باستقالة أمين الأمم المتحدة بعد الإخفاق في ميانمار

دعا ائتلاف لأقلية الروهينجا اليوم الأربعاء إلى استقالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى " إخفاق منهجي" في سلوك المنظمة في ميانمار.

وخلص التقرير، الذي أعده وزير خارجية غواتيمالا السابق جيرت روزنتال وتم إصداره أمس الأول الاثنين، إلى أن هناك "أخطاء جسيمة قد ارتكبت وهناك فرص قد ضاعت" قبل إجراءات عسكرية صارمة اتخذها الجيش في عام 2017 وأدت إلى فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا من البلاد.

ودعا "ائتلاف الروهينجا الحر" اليوم الأربعاء إلى استقالة "كبار قادة الأمم المتحدة الذين تقع بين أيديهم مسؤولية إدارة نظام الأمم المتحدة بالكامل" بعد أن "خذلت" قيادتهم وإدارتهم "الآلاف من الروهينجا الذين تم ذبحهم جماعيا أو تشويههم أو اغتصابهم أو ترحيلهم بعنف".

ووصف روزنتال فى تقريره إنعدام الاستعداد داخل مكتب الأمم المتحدة فى ميانمار للرد على اضطهاد الحكومة للروهينجا في ولاية راخين.

وأكد التقرير الاتهامات بأن ريناتا لوك-ديسالين، المنسقة المقيمة السابقة للأمم المتحدة في ميانمار، "تعمدت إخفاء الصفة الدرامية للأحداث في تقاريرها" من أجل تجنب تهديد علاقة مكتبها مع الجيش.

ومع ذلك، خلص جيرت روزنتال إلى أن المسؤولية عن ذلك مسؤولية جماعية، ولم يشر إلى مسؤولية أي فرد على أداء المكتب "الذى اتسم بالخلل الوظيفى بشكل واضح".

وقال ائتلاف الروهينجا الحر في بيان: "يشير أي تقرير يتعلق بالتقييم الداخلي إلى إخفاقات منهجية مع عدم توزيع المسؤولية ... يتجنب تماما مواجهة قضية المساءلة والإفلات من العقاب فيما يتعلق بسلوك مسؤولي الأمم المتحدة".

تابع البيان أنه "ينبغي محاسبة الأمين العام ونوابه الإداريين على الإخفاقات التي شجعت حتى الآن استمرار ميانمار فى اضطهاد والإبادة الجماعية للروهينجا ".

ووفقا لائتلاف الروهينجا الحر، يتحمل جوتيريش مسؤولية شخصية عن الفظائع التي ترتكب ضد الروهينجا لأنه، بصفته المفوض السامي لشؤون اللاجئين في عام 2012، التقى رئيس ميانمار آنذاك ثين سين، الذي أطلع جوتيريش بشأن خطط لحبس المدنيين الروهينجا في مخيمات منفصلة وطلب مساعدة الأمم المتحدة في نقل الروهينجا إلى بلد ثالث.

وعلى الرغم من أن مكتب جوتيريش في ذلك الوقت رفض الطلب، يقول ائتلاف الروهينجا إنه كان ينبغي عليه فعل المزيد لمنع نقل الروهينجا .

وجاء في بيان الائتلاف أنه "بناء على ذلك فإن نية ميانمار لارتكاب جرائم دولية قد وضحت على أعلى المستويات في الأمم المتحدة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء".

ووجه فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، انتقادات مماثلة لما جاء في تقرير روزنتال، قائلا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بالنظر إلى حجم الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الروهينجا في ولاية راخين، والتي أنشأت أكبر مخيم للاجئين في العالم في بنجلاديش في غضون أسابيع، لا يمكن وصف هذا التقرير إلا بأنه انتقاد لاذع كئيب وخيبة أمل كاملة.

وقال: "كان ينبغي فصل أشخاص بسبب هذه الإخفاقات، بدءا من ريناتا لوك-ديسالين، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة (سابقا) التي ترأست هذه الفوضى وقللت باستمرار من حدة الأزمة حتى فوات الأوان".

وأضاف: "يبدو التقرير الآن بشكل متزايد وكأنه تمرين تمهيدي من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بهدف إظهار الالتزام بالمساءلة، بينما في الواقع يحدث عكس ذلك تماما".

وقال إن: "شعب ميانمار يستحق تفسيرا أفضل بكثير من هذا من الأمم المتحدة".