رئيس وزراء إيطاليا يتعهد باحترام قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة

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تعهد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي باحترام قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة، وذلك في الوقت الذي قد يتجه فيه الاتحاد لفرض إجراءات عقابية بحق روما بسبب ارتفاع مستوى الديون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كونتي تأكيده أنه سوف يسعى لتغيير قواعد الاتحاد لكي تتماشي بصورة أفضل من الأزمة المالية وتعزيز النمو.

وقال كونتي في مجلس النواب" نحن عازمون على تجنب إجراءات عقابية محتملة من جانب المفوضية الأوروبية "، مضيفا أن الحكومة " مقتنعة بصورة كاملة بسياستها الاقتصادية".

ومن المتوقع أن يسعى كونتى لحشد الدعم لسياسة بلاده خلال قمة مقررة في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضح كونتي " إيطاليا تعتزم احترام القواعد الأوروبية"، على الرغم من أن ذلك لا يجب أن يمنع البلاد من الدفع نحو رؤية قاطعة بشأن كيفية تطويع هذه القواعد بحيث يمكن للاتحاد مواجهة الأزمات المالية العالمية ، وضمان تحقيق توازن بين الاستقرار والنمو".