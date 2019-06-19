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وسائل إعلام: تفكيك شبكة مهولة بإسبانيا تمول مليشيات في سوريا

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 6:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 6:35 م

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه تم تفكيك شبكة مهولة بإسبانيا تمول ميلشيات في سوريا، كما أن الشبكة المهولة للقاعدة كانت تعمل في مدريد وفالنسيا وتوليدو، وذلك وفقا لما تداولته وسائل إعلام.

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