45 مقرا لعرض مباريات كاس أمم أفريقيا بقنا

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صرح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن مديرية الشباب والرياضة والوحدات المحلية التسعة بالمحافظة انتهت من تجهيز 45 مقر لعرض مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو 2019.

وأشار محافظ قنا إلى إتاحة 45 مقر (مراكز شباب – حدائق – أندية - ميادين) على مستوى مراكز ومدن المحافظة ودعمها بشاشات عرض كبيرة لمشاهدة مباريات البطولة، بالإضافة إلى تجهيز باقي مراكز الشباب ودعمها بشاشات عرض صغيرة وأجهزة تليفزيون لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف المدن والقرى لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في بطولة كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

ووجه الهجان مسئولي الشباب والرياضة ورؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة انعقاد البطولة.