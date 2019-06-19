رئيس شركة بلاكستون الاستثمارية يتبرع بـ 190 مليون دولار لجامعة أكسفورد

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ذكرت جامعة "أوكسفورد" البريطانية اليوم الأربعاء أنها تخطط لتحقيق تحول في تدريسها وأبحاثها في مجال العلوم الإنسانية، من خلال تبرع قيمته 150 مليون جنيه (190 مليون دولار) من رئيس شركة "بلاكستون" الاستثمارية، الأمريكي ستيفن شوارزمان.

وذكرت الجامعة في بيان أن المنحة التي قدمها شوارزمان ستمول "استثمارا تحويليا بالطريقة التي تدرس بها جامعة اكسفورد وتجري أبحاثا وتشارك في مجال العلوم الإنسانية مع العالم".

وأضافت أن التبرع هو أكبر هدية للجامعة منذ عصر النهضة وسيتم استخدامه لإقامة مركز شوارزمان بوصفه "مركز ديناميكي مخصص للعلوم الإنسانية".

وتابعت أن المركز سيضم معهدا لعلم الأخلاق مما يوسع المكانة الرائدة للجامعة في دراسة التداعيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وتقنيات الحاسوب الجديدة الأخرى.

وذكرت الجامعة أن الفنون التمثيلية وأماكن العرض ستستهدف انخراط المجتمع المحلي في المركز.

وقال لويس ريتشاردسون، نائب رئيس الجامعة إن تبرع شوارزمان "يمثل دعما كبيرا لقيمة العلوم الإنسانية في القرن الحادي والعشرين وفي جامعة أوكسفورد بوصفها زعيمة العالم في هذا المجال"