وزير الوحدة الكوري الجنوبي يدعو إلى عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم

دعا وزير الوحدة الكوري الجنوبي، كيم يون تشول اليوم الأربعاء إلى عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ، مشددا على أهمية المحادثات على مستوى مجموعات العمل لضمان أن يؤدي عقد اجتماع جديد إلى خطوات واسعة لنزع السلاح النووي، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء.

صرح كيم بذلك خلال منتدى أمني استضافته وزارته ، قائلا إنه يعتقد أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة تعدان خططا تفاوضية جديدة بناء على تقييماتهما لنتائج قمة فبراير في هانوي والتي انتهت دون اتفاق.

وقال كيم إن هناك حاجة إلى قدر معين من الجهود والوقت لتضييق الخلافات بشأن القضايا الفنية، لكن المهم هو استئناف الحوار فوراً.

وقال الوزير إنه يتعين على كوريا الشمالية أن تُظهر بوضوح التزامها بإنهاء نزع السلاح النووي بشكل كامل وأن على الولايات المتحدة مساعدة بيونج يانج على الثقة في أن واشنطن ستوفي بوعدها ببناء علاقات جديدة مع كوريا الشمالية.

وقال الوزير في خطاب رئيسي "لقد حان الوقت لجهود شاملة للتأكد من أن القمة الثالثة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ستؤدي إلى نزع السلاح النووي العملي وعملية السلام".

وكانت قمة هانوي بين ترامب وكيم التي عقدت في فبراير الماضي قد انتهت فجأة دون التوصل إلى اتفاق ، حيث فشل الجانبان في إيجاد أرضية مشتركة حول نطاق إجراءات نزع السلاح النووي لبيونج يانج وتخفيف العقوبات عن واشنطن.

وقد عزا بعض المراقبين انهيار القمة إلى عدم وجود مناقشات بين المسؤولين على مستوى العمل في البلدين حول ما يمكن أن يتفق عليه زعيميهما في القمة.