اعتقال شخصين يشتبه في أنهما يمولان داعش في روسيا

أعلنت الممثلة الرسمية لإحدى لجان التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أنه تم اعتقال شخصين، يُشتبه في قيامهما بالترويج لأنشطة إرهابية على أراضي موسكو، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت بيترينكو، خلال التحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بتمويل المواطنين الروس لأنشطة تنظيم داعش، المحظور في روسيا) "وجد التحقيق أنه من عام 2014 إلى سبتمبر 2017، نظم أعضاء في تنظيم "داعش"، ومواطنون روس في سورية ، عملية تمويل للأنشطة الإرهابية لـ"داعش".

للقيام بذلك، جذبوا سكان داغستان، الذين نظموا مراكز لجمع الأموال في روسيا عن طريق أنظمة الدفع والبطاقات المصرفية، وكذلك إيصال الأموال إلى مناطق في سورية، يسيطر عليها "داعش".

وأضافت "نتيجة لذلك، جمع هؤلاء الأشخاص ما لا يقل عن ثمانية ملايين روبل من أكثر من 200 شخص من مناطق شمال القوقاز ومنطقة سيبيريا وأورال الفيدرالية، وجمعوا المال من أشخاص مشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية".

وتابعت بيترينكو: "خلال إجراءات التحقيق في موسكو ومنطقة موسكو، اعتقل شخصان للاشتباه في ارتكابهما جريمة بموجب الجزء 1 من المادة 1ر205 من القانون الجنائي الروسي (دعم الأنشطة الإرهابية).

وأشارت إلى أن التحقيق يحدد دور المشتبه بهم وأفعالهم في تمويل الإرهاب، ويتحقق من تورطهم في جرائم أخرى لا تتعلق بالقضية الجنائية قيد التحقيق، بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص تورط شخص آخر تم التعرف عليه في جريمة مماثلة، ويتم اتخاذ تدابير فعالة لتحديد شركاء آخرين في الجريمة.