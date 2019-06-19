طلاب يحتجون على تسريب الامتحان ويطالبون باستقالة وزير التعليم الصربي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتج مئات الطلاب في منتصف العقد الثاني من عمرهم اليوم الأربعاء في بلجراد، مطالبين باستقالة وزير التعليم بسبب تسريب امتحان محلي، مهم للإلتحاق بالتعليم الثانوي.

وقال وزير التعليم ملادين سارسيفيتش إن نسخا من قسم الرياضيات من امتحان ر مكون من ثلاثة أجزاء، يحتاج الطلاب الصرب لاجتيازه لدخول المدرسة الثانوية تبين أنه يتم تداوله بين الطلاب قبل وقت الامتحان المقرر.

وبسبب هذا الانتهاك، تأجل الامتحان من أمس الثلاثاء حتى غد الخميس.

وفي احتجاجهم، هتف الطلاب "استقيل ،استقيل" وحملوا لافتات تسخر من السياسيين بسبب مزاعمهم المتكررة بشأن درجاتهم الجامعية وشهاداتهم للدكتوراه المسروقة أو المزيفة ببساطة.

ويريد الطلاب أن يتم إلغاء الامتحان بشكل كامل، في تكرار لما حدث قبل ستة أعوام في أعقاب انتهاك مماثل.

وقال سارسيفيتش أمس الثلاثاء إنه قدم استقالته، لكن رفضها الرئيس آلكسندر فوتشيتش ورئيسة الوزراء آنا برنابيتش.