«تذكرتي» تعلن نفاذ تذاكر مباريات مصر في دور المجموعات بأمم إفريقيا

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أصدرت شركة تذكرتي الخاصة بتوزيع التذاكر على الجماهير في مباريات كأس الأمم الإفريقية بيانًا، أعلنت خلاله نفاذ جميع تذاكر مباريات الفراعنة في دور المجموعات.

وجاء بيان الشركة على النحو التالي:

تتقدم شركة "تذكرتي" بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التى أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر، إيمانا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطنى لكرة القدم فى البطولة المقامة على أرضه، والمساهمة فى إنجاح هذا العرس الرياضى الكبير.

وتعلن شركة "تذكرتي" أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الثلاث الأولى المقامة فى الدور التمهيدى للبطولة.

وإذ تجدد شركة "تذكرتي" شكرها وتقديرها الكبيرين للجماهير المصرية التي تساند المنتخب الوطني وجهود الدولة المصرية فى إنجاح تلك البطولة العالمية، فإنها تعلن عن طرح التذاكر الخاصة بالأدوار التالية من البطولة، وهي دور الـ 16 ودور الثمانية ونصف النهائي والمباراة النهائية الخميس المقبل.

وتتعهد شركة "تذكرتي" ببذل أقصى جهد لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة لتسهيل عملية حجز تذاكر الأدوار التالية بالبطولة والحصول على بطاقة المشجع FAN ID من خلال موقعها الإلكتروني.

كما تؤكد شركة "تذكرتي"، أن نظام حجز التذاكر المعتمد يراعي الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهي "أسبقية الحجز".