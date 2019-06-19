بوريس جونسون يعزز تقدمه في السباق على قيادة حزب المحافظين في بريطانيا

عزز بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا للفوز بسباق قيادة حزب المحافظين في بريطانيا تقدمه بعد جولة ثالثة من تصويت نواب الحزب لاتخاذ قرار بشأن المرشحين اللذين سيخوضان الانتخابات لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في زعامة الحزب.

وخرج روري ستيوارت، وزير التنمية الدولية، من السباق بعد حصوله على أقل عدد من الأصوات (27 صوتًا) من إجمالي 313 صوتًا. ويعتبر الكثيرون ستيوارت أكثر المرشحين تقدمية وقربًا من تيار الوسط، بين المرشحين الخمسة.

وأعلن الحزب زيادة الأصوات التي حصل عليها جونسون، المتشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي، من 126 صوتًا في الجولة الثانية إلى 143 صوتًا في الجولة الثالثة.