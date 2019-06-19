«الفار» يحرم البرازيل من فوز كبير على فنزويلا في كوبا أمريكا

حرمت تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» المنتخب البرازيلي من تحقيق الفوز على منتخب فنزويلا، في ثاني مباريات دور المجموعات، من بطولة كوبا أمريكا 2019، بعدما ألغى الحكم ثلاثة أهداف لمنتخب السامبا في المباراة، التي أقيمت فجر اليوم، الأربعاء، لتخرج بنتيجة التعادل السلبي.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا، حيث ألغى الحكم التشيلي جوليو جونزاليس 3 أهداف للسيليساو، ليكتفي الفريق بالتعادل السلبي، ويفشل في حسم تأهله للدور الثاني من البطولة.

وألغى الحكم التشيلي الهدف الأول لمنتخب البرازيل في الدقيقة 38 بعدما احتسب مخالفة ضد روبيرتو فيرمينو مهاجم البرازيل لصالح المدافع الفنزويلي ميكيل فيلانويفا قبل تسديد الكرة، قبل أن يعود الحكم ويلغي هدفًا آخر للبرازيل في الدقيقة 65 بعد احتساب تسلل على فيرمينيو قبل كرته العرضية التي حولها جابريل جيسوس إلى شباك فنزويلا.

وفي الدقيقة 87 من عمر المباراة، عادت البرازيل للتسجيل من جديد، عن طريق فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني، غير أن جونزاليس ألغى الهدف أيضًا بعد الرجوع إلى إعادة الفار.

وبهذا التعادل رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام بيرو، فيما رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى النقطة الثانية في المركز الثالث، فيما تذيل منتخب بوليفيا المجموعة بلا رصيد.

ويعتبر هذا هو التعادل الثاني في تاريخ مواجهات البرازيل وفنزويلا، مقابل 6 انتصارات للسامبا، بينما لم ينجح فريق الفنزويلي في الفوز بأي مباراة.