مجدي عبدالغنى يلتقى برئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإيطاليين في هولندا

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التقى مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مع اللاعب الدولي السابق داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإيطاليين والمرشح السابق لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وذالك على هامش اجتماعات الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين بهولندا والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وبحث عبدالغنى مع رئيس اتحاد اللاعبين الإيطاليين سبل التعاون المشترك بين الاتحاد الإيطالى والاتحاد المصرى للاعبين المحترفين.

يذكر أن داميانو توماسي والبالغ من العمر45 عاما لاعب كرة قدم إيطالي سابق، كان يلعب في مركز خط الوسط المدافع بمنتخب ايطاليا

ولعب لعدة اندية ابرزها نادى روما الايطالى وفيرونا وليفانتي

وكان مرشح بقوة لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد فشل المنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.لكنة لم يحالفة الحظ فى الانتخابات