وزير الدفاع الإيراني: اتهام طهران باستهداف ناقلات النفط يهدف للضغط عليها

أدان وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، توجيه الاتهام لبلاده باستهداف ناقلات النفط، مؤكدًا أن هذا الاتهام يرمي لممارسة الضغوط عليها، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف حاتمي قائلًا إن إيران دولة مقتدرة تشعر بالمسؤولية، ولو أرادت القيام بعمل ما، فإنها تتحمل مسؤوليته.

ووصف اتهام إيران باستهداف ناقلات النفط بالعمل الجبان، مؤكدًا بأن بلاده لعبت دورًا كبيرًا في إرساء الأمن الإقليمي، وأمن الممرات الملاحية الدولية، ومعتبرا هذا الاتهام بمثابة نهج تخريبي ضد طهران.

وكانت ناقلتا نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان الأسبوع الماضي. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم. وأعلنت طهران أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة تماما، كما اعتبرت أن توقيت الهجوم "مثير للريبة".