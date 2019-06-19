مشروع كيني لإنتاج علف الدجاج من فضلات البشر

تضاعف إنتاج مزارع كيني من البيض، بعد إطعام الدجاج أغذية عضوية معاد تدويرها، فقرر عمل مشروع للاستفادة من فضلات البشر، حسب ما ذكرت صحيفة "africanews".

واستغل المزارع فيكتور كيالو، القاطن في الأحياء الفقيرة في العاصمة نيروبي، حيث يعيش ثلثا سكانها، في محاولات لإيجاد حلول لمشكلة الصرف الصحي والتغذية، واقنع شركة «Sanergy» لصناعة المراحيض؛ لإنشاء مراحيض تشتد إليها الحاجة في هذه الأحياء، لتجميع الفضلات وإعادة تدويريها من خلال ذباب الجندي الأسود.

ذباب الجندي الأسود يختلف عن الذباب المنزلي، فهو غير قادر على الطيران بشكل جيد، ويعيش في أكوام السماد، ويقوم بتحليل المواد العضوية، فيأكل تلك المواد ويحليلها، ما يقلل من حجم الفضلات الموجودة في الطبيعة، فهو يقوم بهذه العملية بسرعة كبيرة حيث لا وقت لفساد هذه المواد وتكون الروائح الكريهة لها.

وأوضح مايكل لويلو مدير الشركة، أن هذه العملية قادرة بشكل أساسي على تقليل كمية النفايات بنسبة 70% خلال عشرة أيام، فإذا كان لديك 100 طن من الفضلات، فبعد إطعامهم لذباب الجندي الأسود، ستكون 30 طنا في غضون 10 أيام، ومن ثم تخلط مع المكونات أخرى لإنشاء نظام غذائي متوازن للدواجن والخنازير والأسماك.