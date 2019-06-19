رئيس مجلس النواب الليبي: تحرك القوات المسلحة لطرد الجماعات الإرهابية من طرابلس كان ضروريا

علق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على عملية «طوفان الكرامة» التي أعلنتها قوات «الجيش الوطني الليبي» من أجل «تطهير طرابلس»، موضحًا أنه كان من الضروري القيام بهذا التحرك ضد الجماعات الإرهابية في العاصمة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الثلاثاء: «المؤسسة العسكرية هي صمام أمان الوطن ووحدته، وهي المسؤولة عن الأمن القومي وحماية الدستور وحماية مؤسسات الدولة، فمن غير المعقول أن تقف القوات المسلحة الليبية مكتوفة الأيدي».

وتابع: «لقد انتظرنا طويلًا حتى يصل المبعوث الأممي إلى حل، لكن الأمر وصل إلى منتهاه، فتحرك القوات المسلحة كان ضروريًا لطرد هذه الجماعة التي تبين للعالم أنها إرهابية».

وكانت قوات «الجيش الوطني الليبي» قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.