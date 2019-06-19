ضبط منتحل صفة صحفي ومستشار إعلامي بجهات حكومية للنصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بانتحال صفة صحفي ومستشار إعلامى بجهات حكومية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم بجهات حكومية.

وكانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قد أكدت قيام شخص (حاصل على بكالوريوس إعلام، وله معلومات جنائية - مقيم بشارع فيصل بالجيزة وله محل إقامة آخر بمنطقة العصافرة بالإسكندرية) بانتحال صفة مستشار إعلامى بجهات حكومية وصحفى بإحدى الصحف ومُعد برامج ببعض القنوات الفضائية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم بجهات حكومية، عقب إيهامهم بأنه على صلة بكبار

المسئولين بالدولة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الجيزة وبحوزته بطاقتي تعريف هوية بصورته أحدهما مُعد ومُقدم برامج والآخر صحفى بإحدى الصحف "مزوران"، وتبين أن برفقته أحد الأشخاص مُقيم بمحافظة الدقهلية.. وبسؤال الأخير قرر بتحصل المتهم منه على مبلغ 300 ألف جنيه بزعم تعيينه بإحدى الجهات الحكومية منذ أكثر من عام إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.