محافظ البحيرة يستقبل لجنة قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية

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استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمكتبه، اليوم، أعضاء لجنة قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية برئاسة سعاد حسن رئيس اللجنة، وعضوية كلاً من سامية العربي ومحمد محمد السيد ومحمود أبو المجد و أحمد العربي.