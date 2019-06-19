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محافظ البحيرة يستقبل لجنة قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية

غادة الدسونسى:
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 4:44 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 4:44 م

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمكتبه، اليوم، أعضاء لجنة قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية برئاسة سعاد حسن رئيس اللجنة، وعضوية كلاً من سامية العربي ومحمد محمد السيد ومحمود أبو المجد و أحمد العربي.

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