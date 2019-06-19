افتتاح الملتقى التوظيفي السادس ويوم الخريجين بـ«دار علوم الفيوم»

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افتتح الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم والدكتور إمام محمد عبد الفتاح عميد كلية دار العلوم فعاليات الملتقى التوظيفي السادس ويوم الخريجين لدفعات عامي 2017 و2018 بحضور الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور وليد الشيمي، مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة والأستاذ الدكتور بيومي طاحون مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس و طلاب وخريجي الكلية وممثلي سوق العمل والمؤسسات المعنية بالفيوم.

وأكد عميد الكلية على حرص كلية دار العلوم على مد جسور التواصل الدائم بينها وبين جميع خريجيها حيث تم إنشاء قاعدة بيانات حديثة لهم وربطهم بسوق العمل، مشيرًا إلى دور الكلية في الاهتمام بالحفاظ على اللغة العربية كوعاء للفكر المعتدل الذى يواجه التطرف الفكري والعقائدي والديني.

وأشاد وكيل الكلية بالمجهودات التي بذلتها الكلية لأحداث تواصل بين خريجيها وبين أصحاب سوق العمل على مستوى المؤسسات التعليمية والإعلامية، مشيرًا إلى المستوى الرفيع و المتميز لخريجي الكلية.

وأشار الدكتور وليد الشيمي أن الهدف الرئيسي من إقامة الملتقى التوظيفي يتمحور حول استثمار إمكانيات ومؤهلات خريجي كلية دار العلوم ومحاولة منحهم فرصة عمل مناسبة، بالإضافة إلى إتاحة الدورات التدريبية وورش العمل والتعليم المستمر ليكونوا خير سفراء لجامعة الفيوم بالخارج.

وطالب الدكتور بيومي طاحون، بإنشاء رابطة لخريجي كلية دار العلوم، مضيفًا أن الملتقى التوظيفي تضمن ندوة تحت عنوان كيفية اجتياز المقابلة الشخصية وطريقة عمل السيرة الذاتية.

فى الختام قام عميد الكلية بتكريم ممثلي مؤسسات العمل المشاركين في الملتقى وإهدائهم شهادات التقدير امتنانًا لحرصهم على خدمة طلاب وخريجي كلية دار العلوم.