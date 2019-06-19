الإفتاء: يجوزر إعطاء الزكاة لزوج الابنة الفقير

أجازت دار الإفتاء المصرية، إعطاء الزكاة لزوج الابنة الفقير.

وقالت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، إنه «لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج الابنة وأولادها، لحاجتهم لها».