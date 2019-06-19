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الإفتاء: يجوزر إعطاء الزكاة لزوج الابنة الفقير

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 12:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 12:55 م

أجازت دار الإفتاء المصرية، إعطاء الزكاة لزوج الابنة الفقير.

وقالت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، إنه «لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج الابنة وأولادها، لحاجتهم لها».

 

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