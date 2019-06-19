المفوضية الأوروبية تطالب بزيادة أهداف خطة 2030 لقطاع الطاقة

أكدت المراجعة التي أجرتها المفوضية الأوروبية لخطط عمل دول الاتحاد الأوروبي بعنوان "خطة العمل الوطنية للطاقة والمناخ" أن الخطط التي اقترحتها هذه الدول وعددها 28 دولة فشلت في وضع الاتحاد الأوروبي على الطريق الصحيح للوصول إلى المستهدف بحلول 2030.

وقالت المفوضية في تقريرها، إنه رغم أن الخطط الوطنية تشير إلى تحقيق التقدم حتى 2020، فإنها اكتشفت أن هذه الخطط تركت هذه الدول أبعد بواقع 6ر1 نقطة مئوية من المطلوب، لتحقيق المستهدف في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وهو 32% من استهلاك الاتحاد الأوروبي من الطاقة بحلول 2030. كما أشار تقرير المفوضية إلى أن الفجوة بين دول الاتحاد فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة، يمكن أن تصل إلى 6 نقاط مئوية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه النتائج تمهد الطريق أمام زيادة الضغوط على دول الاتحاد الأوروبي، لزيادة المستهدف في مجال إنتاج واستهلاك الطاقة، مع انتهاء فترة مراجعة الخطة الوطنية للطاقة والمناخ بنهاية العام الحالي.

ومن الدول التي تطالب المفوضية الأوروبية بزيادة المستهدف منها، رومانيا وبلغاريا، في حين من غير المتوقع أن تتعرض دول مثل إسبانيا لضغوط من أجل تغيير أهدافها بنسبة كبيرة.