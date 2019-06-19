السيسى: بدء إجراءات معاينة سكن الحجاج الأسبوع بعد المقبل

تبدأ اليوم الأربعاء، إجراءات أخذ البصمة الحيوية للحجاج للموسم الحالى، والتى ستتم من خلال مكاتب شركة تسهيل الـ 25 المنتشرة عبر الجمهورية، بحسب باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، فى تصريحات لـ«الشروق».

وأوضح باسل أن الشركات تستعد الآن للحصول على تأشيرات المعاينة للبدء فى معاينة إجراءات السكن للحجاج لهذا الموسم، موضحا أن إجراءات المعاينة من المقرر أن تبدأ من الأسبوع بعد المقبل من 25 شوال وحتى 10 ذى القعدة القادم.

وقال نائب رئيس الغرفة إن الشركات أرسلت أسماء المواطنين وعناوينهم إلى الغرفة، لتحديد أقرب فرع لـ«تسهيل» من مقر إقامتهم لإجراء البصمة به، «عقب الانتهاء من إجراء البصمة الحيوية، تبدأ الشركات إنهاء إجراءات التأشيرة، بإدخال البيانات وسداد قيمتها على المسار الإلكترونى للحج».

وأعلنت غرفة شركات السياحة عن ضوابط إجراء البصمة لحجاج الشركات السياحية، والتى تتمثل فى احتساب البصمة الحيوية للحج مجانا وليس لها أية رسوم، وطلبت الغرفة من شركات السياحة إبلاغ المواطنين بعناوين فروع شركة تسهيل.

وتشترط المملكة أن يتم أخذ البصمة الحيوية داخل مصر فقط ولا يمكن أخذ البصمة بفروع شركة تسهيل خارج البلاد، ويتم أخذ البصمة بحضور المواطن شخصيا وبأصل جواز السفر، وتكون بصمة الحج مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أى علاقة بها.

وفى حال أخذ البصمة لمعتمر ولكنه لم يستخدمها فإن هذا لا يغنى عن أخذ البصمة مرة أخرى للحج، وفى حالة تواج المواطن خارج البلاد لما بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل سيكون له استثناء بأخذ البصمة الحيوية عند عودته للبلاد بشرط تقديم مستند رسمى يفيد ذلك.

وتشترط المملكة العربية السعودية أخذ البصمة لجميع الحجاج من سن 6 سنوات، وحتى 80 سنة»، ومن المنتظر أن يتم تسيير أولى رحلات الحج السياحى طيران يوم 28 يوليو المقبل.