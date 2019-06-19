إطلاق سراح زعيم حركة إيتا السابق تيرنيرا في فرنسا

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أطلقت السلطات الفرنسية سراح الزعيم السياسي السابق لحركة ايتا المسلحة المنحلة بإقليم الباسك، حسبما قالت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

وسيظل جوسو تيرنيرا رهن المراقبة القضائية واضطر إلى تسليم جواز سفره كما منعته السلطات من مغادرة البلاد.

واعتقل تيرنيرا في جنوب فرنسا في منتصف مايو بعد 17 عاما من الفرار من السلطات.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية إنه تم إطلاق سراح تيرنيرا لأسباب صحية، حيث يعاني من مرض سرطان البروستاتا، وفقا لـ "صحيفة الباييس الإسبانية".

وكان تيرنيرا واحدًا من بين العشرات من أعضاء حركة "ايتا" الهاربين حاليا.

وجاء اعتقال تيرنيرا بعد عام من إعلان حركة "ايتا" الانفصالية، التي تعتبرها فرنسا وإسبانيا منظمة إرهابية، عن حل نفسها.