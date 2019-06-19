قال الكابتن محمد فضل، مدير بطولة الأمم الإفريقية لعام 2019، إنه جار الانتهاء من جميع تفاصيل الافتتاح، معقبًا: «إحنا تعبنا أوي ونعد الجمهور أنها هتكون بطولة مشرفة لمصر».

ووصف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، الأمم الإفريقية بأنها بطولة دولة حيث شارك في تنظيمها كل القطاعات والتي بذلت أقصى جهدها لإخراجها بصورة مشرفة.

وأضاف: «هناك تفاصيل كثيرة لا يعرفها الجمهور، ولم نظهر إعلاميًا بشكل كبير منذ تولينا مسؤولية تنظيم البطولة، نتيجة ضيق الوقت وتسخيره بالكامل للعمل»، مؤكدًا أنه تم إعداد الاستادات المقرر أن تستضيف على أرضها مباريات البطولة على أعلى مستوى فنيًا وتنظيميًا».

وتستضيف مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بطولة كأس الأمم الإفريقية وتقع مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.