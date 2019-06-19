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مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي لدى وصوله إلى بوخارست

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 10:50 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 10:50 ص

أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى العاصمة الرومانية بوخارست.

واستعرض الرئيس السيسي برفقة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس حرس الشرف..كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.


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