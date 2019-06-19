الأربعاء 19 يونيو 2019 12:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الصيني يسعى لتعزيز الحوار حول قضايا شبه الجزيرة الكورية

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 12:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 12:38 م

قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، قبل يوم واحد من زيارته إلى كوريا الشمالية إنه سيسعى للمساهمة في المضي قدما في الحوار والتفاوض بشأن القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وذكر الرئيس الصيني في مقال نشرته صحيفة "رودونج سينمون" الكورية الشمالية أن الصين تسعى لتعزيز التواصل والتنسيق مع كوريا الشمالية والأطراف المعنية وتحقيق التقدم في الحوار والتفاوض فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، من أجل المساهمة في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.

وأضاف أنه سيزور كوريا الشمالية بدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.

وأوضح شي أن الصين ستفتح مرحلة جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة من خلال تعزيز التواصل والحوار والتنسيق والتعاون، وتؤيد أن تسير كوريا الشمالية في الاتجاه الصحيح لتسوية قضايا شبه الجزيرة الكورية، وأن تسعى لتسوية القضايا التي تهتم بها من خلال الحوار.

يشار إلى أنه من النادر أن ينشر رئيس صيني مقالا في وسائل الإعلام الكورية الشمالية قبيل زيارته إلى كوريا الشمالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك