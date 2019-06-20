تعادل مثير بين الأرجنتين وأسكتلندا في مونديال السيدات

حافظ المنتخب الأرجنتيني على أماله في التأهل إلى دور الستة عشر لبطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم والمقامة حاليًا في فرنسا، وذلك بعد تعادله المثير مع أسكتلندا 3 /3.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث في المجموعة، ليحافظ على أماله في التأهل كواحد من أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات، فيما ودعت أسكتلندا المنافسات بعد انهاءها لدور المجموعات برصيد نقطة واحدة.

وتقدم المنتخب الأسكتلندي في الدقيقة 19 عن طريق كيم ليتل، قبل أن تضيف زميلتها جيني بيتي الهدف الثاني في الدقيقة 49، ثم أضافت إيرين كوثبرت الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وعاد المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة بعد أن سجلت ميلجروس مينديز الهدف الأول في الدقيقة 74، ثم سجلت حارسة منتخب اسكتلندا لي أليكساندر في مرمى فريقها بالخطأ في الدقيقة 79، قبل أن تسجل فلورنسا بونسجيندو الهدف الثالث والتعادل من ركلة جزاء.

وبدأت المباراة بأداء حماسي من الفريقين رغبة في توديع المنافسات بشكل طيب من سيدات أسكتلندا، ومحاولة من جانب سيدات الأرجنتين للتمسك بأخر أمال التأهل كثالث عن المجموعة الرابعة.

وضغطت المنتخب الأرجنتيني بقوة على منافسه الأسكتلندي في الربع ساعة الأولى، حيث أضاعت المهاجمة سولي جيمس أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم في شباك أسكتلندا.

وعلى عكس سير المباراة، تقدم المنتخب الأسكتلندي بالهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق كيم ليتل التي تابعت تسديدة من زميلتها إيرن كوثبرت، لتضعها في شباك فانينا كوريا حارسة مرمى الأرجنتين.

بعد الهدف اندفع المنتخب الأرجنتيني من أجل تسجيل هدف التعادل وانقاذ بعض من فرصه في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، لكن أماله أصطدمت بدفاع أسكتلندي قوي وحارسة المرمى المتألقة لي أليكساندير.

وعادت أسكتلندا إلى السيطرة على مجريات اللعب مجددًا، حيث تألقت ليتل مجددًا وهددت مرمى فانينا كوريا في أكثر من مناسبة، لكن دون جدوي.

ولم تشهد باقي الدقائق في الشوط الأول أي جديد لتطلق الحكمة صافرة نهايته بتقدم أسكتلندا 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، عادت الأرجنتين مجددًا إلى السيطرة على مجريات المباراة، حيث واصلت سولي جيمس مسلسل أهدار الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتعديل النتيجة لصالح منتخب بلادها.

وجاءت الدقيقة 49 لتشهد الهدف الثاني للمنتخب الأسكتلندي عن طريق جيني بيتي التي توغلت داخل منطقة جزاء الأرجنتين، لتراوغ بروزو وألدانا كوميتي لتسجل الهدف الثاني لمنتخب بلادها.

وفي الدقيقة 69 سجلت إيرين كوثيبرت الهدف الثالث للمنتخب الأسكتلندي ، لتصبح الأمور مهيأة نحو فوز أسكتلندي كاسح وفرصة في التأهل إلى الدور المقبل ضمن أصحاب المركز الثالث في المجموعات.

وحاول المنتخب الأرجنتيني تسجيل هدف يقلص به الفارق، ونجح في ذلك في الدقيقة 75 عن طريق مورجليس مينديز البديلة التي أعادت أمال منتخب بلادها في الخروج بنتيجة أفضل من الهزيمة بفارق ثلاث أهداف.

وعلى الرغم من تألقها في أغلب فترات المباراة، سجلت لي اليكساندير حارسة مرمى المنتخب الأسكتلندي الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في مرماها بالخطأ، لتعطي أملًا كبيرًا في الخروج ولو بالتعادل للمنتخب الأرجنتيني.

وانقلبت المباراة رأسًا على عقب، حيث اندفعت سيدات الأرجنتين إلى الأمام في مهمة البحث عن هدف التعادل، الذي يبقي على أمالهن في التأهل إلى الدور الثاني.

وفي الدقيقة 88 احتسبت الحكمة ركلة جزاء لصالح المنتخب الأرجنتيني بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد(فار) لتترجمها فلورنسيا بوسينجندو في الشباك بنجاح بعد جدال طويل على ركلة الجزاء في الدقيقة 94.

وأطلقت الحكمة صافرة نهاية المباراة معلنةً تعادل الأرجنتين وأسكتلندا 3 / 3.