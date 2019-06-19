قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن حوالي 3.2 مليون أسرة تحصل على دعم نقدي بإجمالي 15 مليون مواطن، مشيرة إلى وجود برامج أخرى للدعم منها الدعم العيني ومنه ما تقدمه وزارة التموين لحوالي 50 إلى 60 مليون مواطن.

وأضافت الوزارة، اليوم الأربعاء، خلال اليوم الثاني لمؤتمر المدن والحكومات الأفريقية، التي تنظمه وزارة التنمية المحلية، بالقاهرة، أن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه سنويًا لذوي الإعاقة يمثلون حوالي مليون أسرة، كما أن هناك برنامج للقضاء على العشوائيات والإسكان الاجتماعي حيث جاري الانتهاء من مليون وحدة سكنية تدعمها الدولة.

وأشارت الوزارة، إلى أن العمل هو السبيل الحقيقي للخروج من دائرة الفقر في مصر ودول القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال العامين الماضيين وفرت حوالي 4 ملايين فرصة عمل.

وأضافت، أن معدلات البطالة تراجعت لأدنى معدلاتها خلال السنوات الماضية، حيث وصلت إلى حوالي 8.9%، مشددة على أن البطالة بين الشباب هي التحدي الذي يواجه دول القارة الأفريقية.

وعرضت الوزارة، خلال كلمتها ملامح بعض برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ومنها مبادرة حياة كريمة وسكن كريم.