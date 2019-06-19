مجلس الأمة الكويتي يدرج الاستعدادات الأمنية لطوارئ الحرب على جدول الأعمال

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إدراج طلب المناقشة بشأن استعدادات بعض الجهات الأمنية للتعامل مع أي طارئ على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين .

وقال الغانم، في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الأربعاء :"وفقا لقرار المجلس فسيكون طلب مناقشة استعدادات بعض الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني والجيش والداخلية للتعامل مع أي طارئ موجودا على جدول الأعمال".

وذكر أنه بدءا من الأسبوع المقبل سيكون جدول المجلس حافلا بالجلسات سواء تلك المخصصة لإقرار القوانين أو المخصصة لإقرار الميزانيات وذلك حتى جلسة فض دور الانعقاد الحالي المقررة في الثاني من يوليو المقبل.

كان النائب محمد الدلال قد وجه سؤالا في وقت سابق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال فيه "نظرا للظروف المحيطة بمنطقة الخليج والإقليم والتي تحمل نذور الأزمات الأمنية والعسكرية وخطورة ذلك على الكويت وعلى المواطنين والمقيمين مما يتطلب معه معرفة مدى استعداد وزارة الداخلية وبالأخص الإدارة المختصة بالدفاع المدني ومدى توافر الاستعدادات القائمة لمواجهة الأزمات الأمنية المتوقعة والظروف المستجدة".