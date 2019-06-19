يجتمع الفرسان بخيولهم على أمل أن تكون لديهم المهارة اللازمة للمطالبة بالفوز في مهرجان "ماطا" الدولي السنوي للفروسية بشمال المغرب، ووفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد الاخبارية فإن المهرجان يشتهر بمعركة ركوب الخيل وتتنافس خلاله القبائل المحلية للفوز بدمية "ماطا".

وأوضح التقرير أنه شارك في المهرجان جاء أكثر من 150 فارساً من 14 قبيلة إلى منطقة أربعاء عياشة، وما أن تبدأ المنافسة ونجد نساء القبائل المحلية يقمن إعداد الدمية ويزينوها بنسيج ذهبي، ويبدعن في أغانيهن الصوفية أثناء الحدث، متابعًا أن المشاركات في صنع الدمية يؤكدن أنها عادة موروثة من الأجداد، ويتم التجمع سنوياً لإعدادها.

وأشار إلى أن دمية "ماطا" تعتبر فريدة من نوعها في شمال المغرب، إلا أنها ليست منفردة، إذ توجد في بعض الدول مثل أفغانستان وأذربيجان وكازاخستان منافسات مماثلة، وما أن تنطلق المسابقة ويبدأ الفرسان القتال من أجل الدمية، باستخدام كل مهاراتهم في الفروسية، وقد تكون المسابقة خطيرة في بعض الأحيان، إذ أصيب العديد من الفرسان بجروح خطيرة في السباق، إلا أن هذا الأمر لم يثنيهم عن المشاركة في هذا التقليد.

ووفقا للأسطورة المغربية فإن الرابح بالمنافسة يفوز بالفتاة الأجمل في قبيلته، ولكن الجائزة اليوم تصل إلى 1000 دولار أمريكي بالإضافة إلى الكأس، وتم تنظيم فعاليات دورة هذا العام بالشراكة مع المهرجان الدولي للتنوع الثقافي التابع لمنظمة اليونسكو.