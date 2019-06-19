قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها تحب أداء الأدوار الصعبة، معقبة كذلك أنها عادة ما تتحدى نفسها في كل عمل فني جديد تشارك فيه.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الأربعاء: «أنا بحب الأدوار الصعبة، وبحب أتحدى نفسي في أي دور، مهما كان، لما أصدق الدور خلاص، مهما كان كوميدي أو تاريخي».

وتابعت أنها لا تجد أي مشكلة في تأدية الأدوار باللهجات العربية المختلفة، مضيفة: «أتقن كل اللهجات، الخليجية والإماراتية واللبنانية والصعيدية».

وعقبت: «المهم إني أصدق الدور وآمن إني بعمل حاجة ليها قيمة، ده أهم حاجة عندي، وأنا اعتذرت عن بطولات مطلقة عشان أنا عاملة زيها، لأني مبحبش أكرر نفسي».