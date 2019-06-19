الأعضاء الغاضبون يحطمون مقعد رئيس مجلس النواب الأفغاني الجديد

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حطم النواب الغاضبون اليوم الأربعاء، مقعد رئيس مجلس النواب الأفغاني، فيما تصاعد خلاف مستمر منذ أسابيع بشأن انتخاب رئيس جديد للمجلس إلى أعمال عنف.

وأظهرت اللقطات المصورة التي بثتها قناة "تولو نيوز" الأفغانية، النواب وهم يقلبون مكتب رئيس المجلس ويقذفون الكرسي ما أدى تحطمه.

وجاء الاشتباك بعد جولة تصويت أخرى أمس الثلاثاء ، شهدت انتخاب مير رحمن رحماني رئيسا للمجلس بأغلبية 180 صوتًا، وهي النتيجة التي رفض خصومه الاعتراف بها.

وقال رانجينا كارجار، وهو نائب عن إقليم فارياب بشمال البلاد، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن خصوم رحماني يدعمون المرشح المنافس كمال نصير أصولي للمنصب.

ويسعى مجلس النواب الأفغاني لانتخاب رئيس جديد له منذ منتصف مايو ولكن الخلافات بشأن فرز الأصوات أدت إلى مأزق.

وقال شينكاي كاروكيل وهو برلماني من كابول: "كل مشكلة يجب أن تحل من خلال الوسائل القانونية"، مضيفًا أن "الفائز يجب أن يحصل على مقعده والخاسر يتقبل فشله".

وأجريت الانتخابات البرلمانية الأفغانية في 20 تشرين أكتوبر في 32 من أصل 34 إقليما في البلاد. وجرى إعلان النتائج النهائية التي شابها مشاكل أمنية وتنظيمية، في مايو بعد سبعة أشهر من إجراء الانتخابات.