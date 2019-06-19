محافظ الفيوم يبحث تطوير كوبري القرية الثالثة بمركز يوسف الصديق

بحث اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، مع المهندس محمد مصطفى، مدير الصيانة بهيئة الطرق والكباري والمهندس محمد صالح مدير عام صرف غرب الفيوم بمديرية الري، والمهندس أحمد الناقة وكيل وزارة النقل بالفيوم، تطوير كوبري القرية الثالثة بمركز يوسف الصديق ومعرفة احتياجات الكوبري من أعمال الصيانة و التطوير والإحلال والتجديد والتوسعة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية، وذلك بحضور الأستاذ كمال سلومة رئيس مجلس ومدينة يوسف الصديق.

وأصدر محافظ الفيوم تكليفات بسرعة عمل المعينات اللازمة للكوبري وتحديد الاحتياجات وإعداد تقرير شامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المسؤول، حيث أن الكوبري يخدم منطقة قوته.

كما تفقد محافظ الفيوم، أعمال تطوير وترميم مسجد قايتباي الأثري بمدينة الفيوم بحضور المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس أيمن عزت رئيس مجلس ومدينة الفيوم والأستاذ إبراهيم رجب مدير عام منطقة آثار الفيوم الاسلامية، وأكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على القيمة الأثرية للمسجد.

على هامش الجولة التقى محافظ الفيوم بعدد من سائقي سيارات النقل بميدان الشيخ سالم الذين طالبوه بتوفير مكان لهم، وأكد على توفير مكان بديل حتى لا يعوق حركة المرور وإظهار الشكل الحضاري للمحافظة .