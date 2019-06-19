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خطيبة خاشقجي تدعو إلى «تحقيق العدالة» بعد تقرير الأمم المتحدة

اسطنبول - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 4:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 4:22 م

وصفت خديجة جنكيز خطيبة المعارض السعودي الراحل جمال خاشقجي التقرير الصادر عن الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بأنه "تطور محل ترحيب".

ويطالب التقرير بتحقيق حول دور ولي العد السعودي محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين في جريمة مقتل خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول بتركيا. وأشارت خبيرة أممية إلى "أدلة ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد في مقتل خاشقجي.

وكتبت جنكيز، على موقع تويتر، :"دعوة المقررة الأممية الخاصة للتحقيق مع محمد بن سلمان في اغتيال حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب. ويتعين الآن أن يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي بناء على هذه التوصية".

وشددت على ضرورة "تحقيق العدالة وكشف الحقائق".


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