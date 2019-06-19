الهلال الأحمر في تونس: ترحيل دفعة أولى من المهاجرين العالقين غدا

قال رئيس منظمة الهلال الأحمر في ولاية مدنين جنوب تونس اليوم الاربعاء إن دفعة أولى من المهاجرين العالقين قبالة ميناء جرجيس ستبدأ بمغادرة البلاد طوعا على متن رحلة جوية يوم غد الخميس.

وأفاد رئيس المنظمة المنجي سليم ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن 20 مهاجرا من بنجلاديش سيغادرون إلى بلادهم انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي يوم غد.

وهؤلاء هم من بين 64 مهاجرا من بنجلاديش أنقذنهم سفينة "مارديف 601" المصرية والمؤجرة لشركة بترول تونسية، في المياه الدولية منذ يوم 31 مايو الماضي بجانب تسعة مصريين ومغربي وسوداني.

ولم تدخل السفينة الميناء منذ ذلك الوقت بسبب عوائق إدارية كما طالب مهاجرون بالوصول الى أقرب ميناء أوروبي.

وقال سليم "وصل المهاجرون منذ أمس إلى العاصمة عبر باخرة، وتم الحجز لهم من قبل منظمة الهجرة الدولية لـ20 مهاجرا من بنجلاديش ويجري العمل لإيجاد حجوزات لباقي المهاجرين".

وأوضح رئيس المنظمة أن مهاجرا سودانيا فقط سيبقى في تونس وقد تقدم بطلب لجوء.

ومع تشديد دول الاتحاد الأوروبي القيود على أنشطة سفن الانقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية في البحر المتوسط أصبحت الخلافات متواترة بين دول الضفتين حول من يتعين عليه استقبال سفن المهاجرين غير الشرعيين.