عقيلة صالح: الجيش الليبي منضبط ولم يقتل عشماوي رغم خطورته

علق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على تسليم ليبيا الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر، قائلًا: «أي ضرر يمس أمن مصر يؤثر على ليبيا، وأي ضرر يمس ليبيا يؤثر على مصر».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الثلاثاء: «هناك اتفاقيات ونظام معروف دوليًا بشأن تسليم مجرم في أي بلد بناء على طلب قانوني، وهذا ما حدث في حالة عشماوي»، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي لم يقتل «عشماوي» رغم خطورته.

ووجه تحية إلى جنود الجيش الليبي الذين ألقوا القبض على «عشماوي»، مضيفًا: «نحيي جنود الجيش الليبي، لأنهم كانوا بإمكانهم قتل عشماوي، ولم يقتلوه، فالجيش الليبي منضبط، وتم تسليمه إلى مصر بطريقة قانونية».

وتسلمت السلطات المصرية، في نهاية مايو الماضي، الإرهابي هشام عشماوي، الذي وصل على متن طائرة حربية إلى مطار القاهرة.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي، قد أعلنت في مطلع أكتوبر الماضي، إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي، بعد عملية أمنية في مدينة درنة.