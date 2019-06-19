بحث «ميكنة» العمل بديوان عام محافظة الأقصر

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا -اليوم الأربعاء-؛ لمناقشة ميكنة دورة العمل بالديوان العام للمحافظة لإدارات المخازن والمشتريات وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، بحضور رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ورئيس الإدارة المركزية للمديرات المالية، ومدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة.

و تم الاتفاق - خلال اجتماع -على تنفيذ حزمة برامج لتدريب قيادات المحافظة بتلك الإدارات، تمهيداً لتحول المحافظة من التسجيل اليدوي في السجلات الورقية إلى العمل الالكتروني، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة، وأسرع وقت، وتيسيرا عليهم.