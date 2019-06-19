سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: لابد من القضاء على أي تميز ضد المرأة

قال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن ختان الإناث من الممارسات التي تؤثر على حياة الفتيات، مشيرا إلى أن كل الجهات عليها مسؤلية حماية الفتيات.

وأضاف سوركوش، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الإقليمي الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، "حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث"، والذي تنظمه وزارة الخارجية ومجلسي القومي للمرأة والأطفولة والأمومة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة، أن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي عليه التزام كبير وهو تجريم زواج الأطفال لأنه يقضي على حقوقهن، مشددا على ضرورة القضاء على أي تمييز ضد المرأة.

وأشار إلى أن الاتحاد حريص على ترجمه جميع الالتزامات بالتعاون مع إفريقيا، موضحا أن عام 2017 أطلق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مبادرة خاصة للقضاء على كافة أنواع العنف ضد النساء بتكلفة 5 مليون يورو جزء منها تم توجيهه ضد العنف الموجه والقائم على وقائع جنسية.

ولفت إلى أن الاتحاد ساهم بـ11 مليون يورو لـ7 دول منهم مصر لحماية الفتيات، فضلا عن 150 مليون يورو تم توجيهم خلال السنوات الماضية لتعليم الفتيات وتمكين السيدات، مؤكدا أن الاتحاد حريص على التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني لحماية الفتيات والنساء.