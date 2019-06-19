الأربعاء 19 يونيو 2019 4:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

أمين عام الناتو يرحب بتسمية المشتبه بهم في قضية إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا

بروكسل - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 4:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 4:54 م

رحب ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) بإعلان تحريك دعاوى قضائية ضد أربعة مشتبه بهم في قضية إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية، رحلة رقم "إم.إتش.17"، في سماء أوكرانيا عام 2014 .

وقال، في بيان، :"إن هذا يمثل علامة فارقة ومهمة في جهود الكشف الكامل للحقائق وضمان تحقيق العدالة مع من تورط في قتل 298 شخصا من 17 دولة".

وأضاف :"لديّ ثقة كاملة في استقلال ومهنية التحقيق وفي النظام القضائي الهولندي".

وقال :"كما أوضحَ مجلس الأمن الدولي، يتعين أن تتعاون جميع الدول من أجل تحقيق العدالة والمساءلة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك