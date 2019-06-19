بعد أن أعلن الفنان الكوميدي أحمد أمين، أمس إصابته في الحنجرة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بادر نجوم الفن بالاطمئنان عليه.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي، على موقع تويتر، قائلًا: "ألف سلامة يا أحمد، معلش الـ3 أسابيع هيعدوا هوا، خصوصًا هتتسلى بالبطولة، وإن كان على التليفون اعتبرها فرصة إنك تستريح وما تردش، والواتس شغال، أقولك اعتبره دور بتلعبه وبتتدرب على معايشة الشخصية".

أما الفنان صلاح عبدالله فعلق قائلًا: "مليون سلامة، صوتك راح وهيرجع بس حلاوتك ماراحتش ومش هتروح أبدًا".

وعلق أيضًا الكاتب ورسام الكاريكاتير إسلام جاويش، قائلًا: "ألف سلامة عليك يا فنان، تقوم بالسلامة إن شاء الله".

وكان أمين قد كتب على موقع "تويتر"، قائلًا: "حصل لي إصابة في الحنجرة، والصراحة أهملتها، بالتالي احتمال أعمل عملية بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي أبدًا لمدة ٣ أسابيع، للأسف مش هاقدر اشتغل، مش هاعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي، وهشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وماشاء فعل".

وعلى جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أحمد أمين، هي سلسلة المسرحيات الكوميدية التي يقدمها باسم "أمين وشركاه"، حيث قدم عرضًا مسرحيًا في الرياض بدولة السعودية بعيد الفطر هذا العام.

عروض "أمين وشركاه" من إنتاج محمد جبيلي وإخراج علاء إسماعيل، ويشرف على الكتابة أحمد أمين، ورشة كتابة: "ساره هجرس، وجيه صبري، شريف عبدالفتاح، هيثم رزق"، ومن بطولة أحمد أمين، وحاتم صلاح، وليد عبدالغني، رحمة أحمد فرج، رامي نادر، شريف عبدالفتاح، ياسمين رحمي، عمر عبدالله، نفرتاري، أوغلو، محمد طارق.