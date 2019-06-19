مجلس الاحتياط الاتحادي يبقي على سعر الفائدة الأمريكية دون تغيير

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أبقى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسية الأمريكية عند مستواها الراهن بين 25ر2% و5ر2% دون تغيير.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي أشار فيه "ماريو دراجي" رئيس البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى احتمال إقدام البنك على ضخ حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يهاجم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول بسبب زيادة أسعار الفائدة والسياسة النقدية المتشددة.

كما وجه ترامب انتقادا حاد إلى دراجي بعد تصريحات الأخير عن حزمة التحفيز الاقتصادي.